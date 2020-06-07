Тысячи швейцарцев вышли с антирасистскими лозунгами

Жители швейцарских городов Цюрих, Берн, Базель и многих других вышли на манифестации, чтобы выразить свое неприятие расизма. Они поддержали участников других акций протеста, которые прошли по всему миру после смерти от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.

Местные СМИ сообщили, что в Базеле на улицы города с плакатами и транспарантами, содержащими антирасистские лозунги, вышли около пяти тысяч человек. В Швейцарии из-за пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия, в которых участвует больше 300 человек. Участники акции старались соблюдать меры предосторожности, полиция сопровождала их шествие, но не вмешивалась.

В Берне состоялась сидячая акция на вокзальной площади. Ее участники надели медицинские маски с надписью: «Я не могу дышать».

Власти Невшателя согласовали протестную акцию на 300 человек, но собралось около 500. Они несли плакаты «Жизнь черных имеет значение» и «Нет насилию». Акция протеста также состоялась в Цюрихе.

Как сообщили пользователи Twitter в комментариях под многочисленными видео, следующий марш назначен на 13 июня.

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