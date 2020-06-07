Тысячи швейцарцев вышли с антирасистскими лозунгами
Местные СМИ сообщили, что в Базеле на улицы города с плакатами и транспарантами, содержащими антирасистские лозунги, вышли около пяти тысяч человек. В Швейцарии из-за пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия, в которых участвует больше 300 человек. Участники акции старались соблюдать меры предосторожности, полиция сопровождала их шествие, но не вмешивалась.
В Берне состоялась сидячая акция на вокзальной площади. Ее участники надели медицинские маски с надписью: «Я не могу дышать».
Власти Невшателя согласовали протестную акцию на 300 человек, но собралось около 500. Они несли плакаты «Жизнь черных имеет значение» и «Нет насилию». Акция протеста также состоялась в Цюрихе.
Как сообщили пользователи Twitter в комментариях под многочисленными видео, следующий марш назначен на 13 июня.
Первый темнокожий муниципальный депутат в России Жан Грегуар Сагбо назвал положение афроамериканцев в США безвыходным. Чернокожих граждан загоняют в невыносимые условия жизни, которые мало чем отличаются от рабства.