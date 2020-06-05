Темнокожий муниципальный депутат в РФ объяснил разницу между расизмом и рабством в США

Он назвал историю с убийством Джорджа Флойда вопиющей. Согласно статистике, в Америке чернокожих задержанных убивают в 2,5 раза чаще.

«Мое мнение однозначно — расизм в Америке есть и отличается от рабства только одним: ты не можешь сделать и что-то получить не потому, что это узаконено, а потому, что в силу обстоятельств и положения вещей просто не можешь», — заявил депутат.

Именно поэтому все резонансные случаи насилия над афроамериканцами приводят к протестам. А значит, беспорядки и мародерство предсказуемы, отметил Сагбо.

«Ибо чернокожие живут в основном в неблагополучном сообществе. Людей просто загоняют в худшие условия, а где бедность — там преступность», — добавил он.

Жан Грегуар Сагбо родился в Бенине. Он изучал экономику в Московском кооперативном институте. В сентябре 2015 года политик победил на довыборах в собрание депутатов Конаковского района Тверской области по VIII избирательному округу.