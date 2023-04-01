Мир 01 апреля 2023, 23:34 Тысячи людей вышли на акции протеста в Израиле Times of Israel: 445 тысяч израильтян устроили протесты против судебной реформы Соцсети

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Массовые акции протеста против судебной реформы прошли в субботу, 1 апреля, по всему Израилю. На улицы Тель-Авиа в общей сложности вышли свыше 445 тысяч участников, сообщила газета The Times of Israel.

Самый крупнейший митинг прошел в Тель-Авиве, в нем участвовали 230 тысяч человек.

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«Мы продолжим выходить на улицы, пока нам не пообещают, что Государство Израиль останется демократией», — привело издание заявление одного из организаторов протестного движения.

В какой-то момент протестующие перекрыли центральную автомагистраль в Тель-Авиве, полиции пришлось применить водометы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 27 марта сообщил о приостановке судебной реформы в стране. По итогам коалиционных консультаций было принято решение отложить утверждение судебной реформы в парламенте до летней сессии.

Также Нетаньяху согласился на создание новой силовой структуры — Национальной гвардии. Ее контролем будет заниматься Министерство нацбезопасности, которое возглавляет Итамар Бен-Гвир.