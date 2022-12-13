13 декабря 2022, 23:53
Тысячи греков вышли на улицы после убийства 16-летнего подростка полицейским — СМИ
«Прото тема»: жители Греции устроили протесты из-за убийства подростка полицейским
В ряде регионов Греции начались массовые акции протесте после гибели 16-летнего подростка. Он получил смертельное ранение от полицейского, который преследовал его за отказ оплатить бензин, сообщило издание «Прото тема».
Погоня случилась 5 декабря. Цыганский подросток не заплатил 20 евро за бензин и уехал с заправки. Полицейские начали преследовать его, но молодой человек не остановился. Тогда правоохранители открыли огонь. Одна из пуль попала в голову подростка. Его госпитализировали в больницу Солоников, но спасти не сумели.
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Вечером 13 декабря по всей стране прокатилась волна демонстраций. Местные цыгане завалили железнодорожные пути, поэтому несколько поездов оказались заблокированы. Марши протеста состоялись в ряде крупных городов, включая Афины.
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«Столкновения с цыганами происходят в Аспропиргосе (вблизи Афин), на острове Родос, в Патрах на Пелопоннесе и Халкиде», — сообщили журналисты.
Ранее жители Черногории вышли на улицы из-за планируемого сокращения полномочий президента страны. В МВД республики рассказали, что протестующие применили против полицейских слезоточивый газ.
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