Мир 12 декабря 2022, 22:13 Протестующие в Черногории применили против полиции слезоточивый газ МВД Черногории: протестующие применили слезоточивый газ против полиции

Читать 360tv в

Жители Черногории вышли на улицы в связи с сокращениями полномочий президента страны. В какой-то момент протестующие начали бросать в полицейских камни и бутылки, а также применили против стражей порядка слезоточивый газ, сообщил телеканал RTCG.

Представители местной полиции рассказали, что несколько сотрудников получили незначительные травмы. Протестующие также нанесли повреждения зданию парламента. В ответ полицейские применили «ручной спрей с раздражающим действием».

Реклама

«Эти лица были замаскированы так называемыми фантомами и капюшонами на головах, все для того, чтобы скрыть свою личность», — отметили в управлении полиции Подгорице.

Реклама

Днем 12 декабря черногорский парламент принял законопроект о сокращении полномочий президента страны, сообщил «Коммерсант». Издание напомнило, что первый подобный документ глава государства подписывать отказался.

Ранее конфликтная ситуация назрела в Косове. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия поддержит Сербию в вопросе взаимоотношений с непризнанной республикой.