Twitter заблокировал официальный аккаунт пресс-службы Асада после постов о Путине

Администрация социальной сети Twitter заблокировала страницу пресс-службы сирийского лидера Башара Асада из-за публикаций, посвященных визиту в Дамаск президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-службы Асада в Telegram.

В Тwittеr указали, что страница была заблокирована по причине «нарушение правил сервиса».

«Аккаунт пресс-службы президента Сирийской Арабской Республики был закрыт без объяснения причин во время публикации новостей о визите президента Путина в Дамаск», — передает текст сообщения «ТАСС».

Пресс-служба Асада опубликовала ссылку на свою новую страницу в Twitter, где уже выложены фото и видео переговоров лидеров двух стран. Это был не первый случай, когда данный аккаунт блокировали из-за аналогичных публикаций.

Накануне прошла встреча Путина и Башара Асада. Они разобрали последние события в регионе и планы по уничтожению террористических группировок в Идлибе, угрожающих безопасности мирных сирийцев. В переговорах подробно обсуждалась и ситуация на северной границе Сирии и меры, которые принимает в этом районе Турция.