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    09 июля 2022, 02:06

    Twitter решил судиться с Маском, чтобы заставить его купить соцсеть

    Глава совета директоров Twitter Тэйлор: соцсеть добьется сделки с Маском через суд

    Александра Ломейко

    Отказ Илона Маска приобретать Twitter возмутил руководство соцсети. Завершить сделку в совете директоров компании решили через суд и уверены в победе.

    Председатель совета директоров компании Брет Тэйлор опубликовал в Twitter пост о решении продать соцсеть во что бы то ни стало.

    «Совет директоров Twitter <...> планирует подать в суд, чтобы обеспечить соглашение о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в канцлерском суде Делавера», — написал Тэйлор.

    Маск отказался покупать Twitter, сославшись на невыполнение компанией договорных обязательств. Предприниматель не получил запрошенные данные. По его версии, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов. Их количество, уточнило РИА «Новости», якобы не превышает 5% от общего числа пользователей. Сумма сделки равнялась 44 миллиардам долларов.

    В начале апреля Маск заявил, что является владельцем более 9% акций Twitter и планирует выкупить их все.