Twitter решил судиться с Маском, чтобы заставить его купить соцсеть

Отказ Илона Маска приобретать Twitter возмутил руководство соцсети. Завершить сделку в совете директоров компании решили через суд и уверены в победе.

Председатель совета директоров компании Брет Тэйлор опубликовал в Twitter пост о решении продать соцсеть во что бы то ни стало.

«Совет директоров Twitter <...> планирует подать в суд, чтобы обеспечить соглашение о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в канцлерском суде Делавера», — написал Тэйлор.

Маск отказался покупать Twitter, сославшись на невыполнение компанией договорных обязательств. Предприниматель не получил запрошенные данные. По его версии, соцсеть занизила количество ложных и спам-аккаунтов. Их количество, уточнило РИА «Новости», якобы не превышает 5% от общего числа пользователей. Сумма сделки равнялась 44 миллиардам долларов.

В начале апреля Маск заявил, что является владельцем более 9% акций Twitter и планирует выкупить их все.