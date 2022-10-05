Twitter подтвердил намерение Маска завершить покупку компании | 360°

Мир 05 октября 2022, 04:26 Поделиться Telegram

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Viber Twitter подтвердил намерение Маска завершить покупку компании Reuters: Twitter подтвердил, что получил письмо от Маска о желании завершить покупку Unsplash.com

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Представитель Twitter подтвердил получение письма от американского предпринимателя Илона Маска о желании завершить сделку о приобретении компании, владеющей одноименной соцсетью. Информацию сообщило агентство Reuters.

В письме Макс подтверждает, что готов завершить сделку и купить компанию по цене 54,20 доллара за акцию. Покупка Twitter ускорит создание «приложение для всего», над которым работает миллиардер.

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Эпопея о продаже Twitter началась в апреле, Маск предложил за нее 44 миллиарда долларов. Однако в мае сделку приостановили после того, как компания не предоставила данные о фальшивых учетных записях. В июле Маск попытался отказаться от сделки, но Twitter обратился в суд. Маск подал встречный иск. Судебные слушания назначены на октябрь.

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Накануне Маск взорвал информационное поле — он предложил урегулировать конфликт на Украине при помощи четырех пунктов. Один из них — признание российского статуса Крыма. Предприниматель продемонстрировал знание истории и заявил, что Крым принадлежал России с 1783 года и «до ошибки Хрущева».

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