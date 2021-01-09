Twitter не даст Трампу пытаться обойти блокировку аккаунта

Учетную запись действующего президента США Дональда Трампа заблокировали в Twitter. Администрация соцсети заявила, что будет пресекать все попытки обойти блокировку аккаунта.

«Если очевидно, что другая учетная запись используется с целью уклонения от бана, она также подлежит приостановке. Для государственных учетных записей, таких как @POTUS и @WhiteHouse, мы не будем приостанавливать действие этих учетных записей, но примем меры по ограничению их использования», — привел телеканал CNN цитату из заявления Twitter.

При этом в компании добавили, что аккаунты передадут новой администрации. В этом случае никакого ограничения по использованию не будет, если страницы не будут нарушать правила соцсети. Также политика Twitter запрещает Трампу привлекать третью сторону для ведения аккаунта в соцсети от своего имени.

Ранее в Twitter сообщили о полной блокировке учетной записи Трампа. В его сообщениях нашли новые призывы к насилию в его сообщениях. Перед этим из-за постов о беспорядках в Вашингтоне были заблокированы аккаунты президента в Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram.