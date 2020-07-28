Твит Трампа о COVID-19 заблокировали. Его сыну деактивировали аккаунт

Twitter заблокировал пост президента США Дональда Трампа из-за «нарушения политики защиты от дезинформации по COVID-19». Политик ретвитнул видео с подписью «От коронавируса есть лечение. Америка, проснись!».

Ролик был размещен в аккаунте stella_immanuel и широко разошелся по сети микроблогов, а также в Facebook. Затем обе соцсети его удалили. На видео уроженка Нигерии доктор Стелла Иммануэль заявляла, что вылечила более 350 пациентов с коронавирусом с помощью препарата от малярии «Гидроксихлорохина» без последствий для здоровья. Также она настаивала, что это лекарство помогает предотвратить заболевание.

Ранее Трамп сам использовал «Гидроксихлорохин» для профилактики COVID-19, но отказался от препарата из-за его неэффективности и возможных побочных эффектов.

Одновременно Twitter временно заморозил аккаунт сына президента США — 42-летнего предпринимателя Дональда Трампа-младшего. Он не может публиковать сообщения в своем микроблоге в течение 12 часов из-за распространения ложной информации о коронавирусе — того же видео с доктором Иммануэль. Представитель Трампа-младшего подтвердил «Би-би-си», что речь идет об одном и том же ролике.