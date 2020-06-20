США остановили испытания гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом

Ученые пришли к выводу, что препарат не несет ни вреда, ни пользы больным COVID-19. Они также подчеркнули, что в гидроксихлорохине нет антивирусного действия, а значит лекарство можно считать бесполезным при лечении коронавирусных пациентов.

С подобными заявлениями уже выступала и Всемирная организация здравоохранения. Она основывалась на исследовании британских ученых, которые также доказали неэффективность препарата.

В США гидроксихлорохин, который изначально применяли против малярии, начали использовать в лечении от COVID-19 в марте этого года. Президент США Дональд Трамп тогда заявлял, что сам регулярно принимает этот препарат для профилактики и советует его всем.

Российские врачи заявляли, что принимать гидроксихлорохин можно, но только некоторым пациентам.