Мир 09 декабря 2022, 20:28 Турцию уличили в желании начать поставки туркменского газа в ЕС в обход России Bloomberg сообщил о желании Эрдогана договориться с Туркменией о транзите газа в обход РФ РИА «Новости»

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Главной темой предстоящих переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и Азербайджана Ильхамом Алиевым станут поставки газа страны Евросоюза в обход России. Об этом со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников сообщило агентство Bloomberg.

Собеседники журналистов пояснили, что турецкий лидер намерен договориться с Туркменией о поставках газа морем в Азербайджан, откуда энергоноситель через трубопроводы Южного газового коридора, расположенные на территории Грузии и Турции, отправится в страны ЕС.

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По оценке чиновников, для реализации подобного проекта потребуется несколько лет. Зато решение уберет из цепочки экспортеров Россию и сделает Турцию ключевым игроком газового рынка Европы и Азии.

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Турция уже сделала первые шаги для достижения своей цели. Страна удвоила мощности Трансанатолийского газопровода до 32 миллиардов кубометров в сутки. Встреча лидеров трех государств запланирована на 14 декабря.

Это не единственный шаг по газовому вопросу, который Турция намерена совершить. Власти страны потребуют от России скидку 25% на уже поставленные объемы энергоносителя или отсрочку на погашение платежей до 2024 года.

В 2021 году Турция закупила из России почти 60 миллиардов кубометров газа и не выплатила около 100 миллиардов долларов.