Мир 08 декабря 2022, 15:25 Турция попросит у России скидку 25% на газ Bloomberg: Турция 9 декабря обсудит с Россией скидку 25% или отсрочку платежей за газ РИА «Новости»

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Правительство Турции обсудит с делегацией России скидку на газ, в том числе уже поставленный, в размере 25% или отсрочку платежей до 2024 года. Турецкие власти рассчитывают, что это ослабит давление на лиру, рассказало агентство Bloomberg.

Переговоры пройдут 9 декабря в Анкаре. Турецкая сторона запланировала добиться дисконта на газ в 2023 году и на некоторые поставки 2022 года, то есть получить скидку 25% задним числом. Запасным планом на случай, если российская сторона не согласится, стала отсрочка платежей до 2024 года.

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В прошлом году Россия поставила почти половину всего импортируемого в Турцию газа. Страна закупила в общей сложности 59 миллиардов кубометров и задолжала около 100 миллиардов долларов. Агентство объяснило, что сделка с Россией помогла бы ослабить давление на лиру, предотвратить рост цен и поддержать президента Реджепа Тайипа Эрдогана перед выборами.

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В 2022 году лира обесценилась к доллару примерно на треть, к рублю — на 40%, рассказал «Коммерсант». Инфляция в Турции ускорилась до 85%, а Центробанк четырежды снижал ключевую ставку — в последний раз до 9%.