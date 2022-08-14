Турцию назвали «троянским конем России» в НАТО
Courrier International: Россия использует Турцию в качестве троянского коня для обхода санкций
В последние месяцы между Россией и Турцией значительно вырос объем торговли, сообщила французская газета Courrier International. По мнению авторов статьи, при помощи «троянского коня в НАТО» российские власти уклоняются от западных санкций.
Издание назвало Турцию «троянским конем в НАТО», потому что это страна, будучи членом Североатлантического альянса, не поддерживает антироссийские санкции. В то же время власти республики наращивают объемы торговли с Россией.
«Объем торговли между Анкарой и Москвой резко вырос за последние месяцы, что является признаком значительной транзитной активности, помогающей России уклоняться от санкций», — подчеркнули журналисты.
На укрепление российско-турецких отношений обратили внимание и в американских СМИ. Обозреватель газеты The New York Times Стивен Эрлангер заявил, что сотрудничество президента Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана обнажило брешь в «дамбе санкций». Союзники Турции по НАТО раздражены поведением главы турецкой республики, отметил автор.