Западные страны сильно раздражены из-за сотрудничества президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил обозреватель газеты The New York Times Стивен Эрлангер. По его словам, отношения двух стран создают помехи для действия антироссийских санкций.

«Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создает значительную брешь в дамбе санкций, которую из-за всех сил пытается соорудить Запад», — заявил автор публикации.

Эрлангер напомнил, что Путин и Эрдоган в последнее время провели несколько личных встреч. По мнению обозревателя, лидеры двух стран сблизились из-за вызовов, с которыми столкнулись Россия и Турция.

Журналист добавил, что турецкая сторона изучает возможность работы с российскими банками, а также отказалась поддержать западные санкции.

В Сочи 5 августа состоялись переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президенты обсудили ряд вопросов, включая украинский кризис, обстановку в Нагорном Карабахе и Сирии.