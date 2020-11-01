В соцсети Пашинян опубликовал видео допроса сирийца. По данным правоохранительных органов Армении, того пленили подразделения Армии обороны Карабаха.

«Сейчас уже есть полноценные и всеобъемлющие доказательства вербовки тысяч наемников в Сирии и их переброски Турцией в Азербайджан для участия в военной агрессии против Арцаха», — написал Пашинян.

Это «международная преступная сеть, раскрытие которой не может остаться без последствий», заявил политик. Премьер также пообещал предоставить новые доказательства в ближайшее время.

Армения неоднократно говорила о вмешательстве Турции в конфликт. В частности, упоминалась переброска боевиков из Сирии на сторону Азербайджана, писало ИА Nation News. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опроверг информацию об отправке Анкарой сирийских боевиков для участия в боях в Нагорном Карабахе. По его словам, сирийцы имеют «дела на собственных территориях» и они не поедут в Карабах. МИД Азербайджана также называл эти сведения дезинформацией.

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе наступит, только если удастся быстро установить сторону, нарушившую договоренности. Об этом говорил официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.