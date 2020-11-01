Армения назвала условие для перемирия в Карабахе

Он пояснил, что для этого нужно выработать четкие механизмы верификации для определения нарушителей остановить боестолкновения в Карабахе не удастся. Ованнисян напомнил, что провалились уже несколько попыток договориться о перемирии.

Как сообщил «Царьград», премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о консультациях по обеспечению безопасности республики. Он отметил, что к территории его страны уже приближаются боевые действия. В своем заявлении армянский лидер сослался на Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Министерство иностранных дел России заявило, что Ереван получит всю необходимую помощь, если начнется захват территории Армении.

Ранее президент России Владимир заявил, что простого решения у конфликта ва Нагорном Карабахе нет. Но мирного урегулирования можно добиться путем баланса при учете интересов обеих сторон.