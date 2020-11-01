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    01 ноября 2020, 00:06

    Армения назвала условие для перемирия в Карабахе

    Анатолий Минкин

    Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе наступит только в том случае, когда удастся быстро установить сторону, нарушившую договоренности. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
    Армения назвала условие для перемирия в Карабахе

    Он пояснил, что для этого нужно выработать четкие механизмы верификации для определения нарушителей остановить боестолкновения в Карабахе не удастся. Ованнисян напомнил, что провалились уже несколько попыток договориться о перемирии.

    Как сообщил «Царьград», премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о консультациях по обеспечению безопасности республики. Он отметил, что к территории его страны уже приближаются боевые действия. В своем заявлении армянский лидер сослался на Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

    Министерство иностранных дел России заявило, что Ереван получит всю необходимую помощь, если начнется захват территории Армении.

    Ранее президент России Владимир заявил, что простого решения у конфликта ва Нагорном Карабахе нет. Но мирного урегулирования можно добиться путем баланса при учете интересов обеих сторон.