Мир 25 февраля 2023, 08:32 Турция запустила процесс строительства новых домов для 1,9 миллиона граждан Reuters: власти Турции начали восстанавливать разрушенные в результате землетрясений дома РИА «Новости»

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Турция начала работы по восстановлению домов после разрушительных землетрясений. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя из правительства. Более 160 000 зданий, в которых находилось 520 000 квартир, рухнули или были серьезно повреждены.

«Для нескольких проектов были проведены тендеры и контракты. Процесс продвигается очень быстро», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, правительство Турции выделило 15 миллиардов долларов на строительство зданий из 200 000 квартир и 70 000 частных домов. Однако по оценкам американского банка JPMorgan, восстановление домов и инфраструктуры обойдется в 25 миллиардов долларов.

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По последним данным, число погибших в результате крупных землетрясений достигло 44 218 человек. Более 1,9 миллиона жителей пострадавших регионов остались без жилья. Многие выжившие покинули родные места. Оставшиеся сейчас они живут в палатках, уцелевших общежитиях, гостиницах, общественных гостевых домах, учреждениях образования.