Власть 05 января 2023, 14:11 Путин заявил о необходимости отмены барьеров для российского экспорта по зерновой сделке Путин: в рамках зерновой сделки нужно снять барьеры для российского экспорта РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин призвал устранить все барьеры для российского экспорта в рамках выполнения стамбульских договоренностей прошлого года. Зерновую сделку он обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе телефонных переговоров, сообщила пресс-служба Кремля.

Говоря о действии принятых договоренностей о вывозе украинского зерна и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России, Путин подчеркнул, что в этом вопросе требуется добросовестный комплексный подход, который подразумевает устранение всех барьеров для экспорта РФ.

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Зерновую сделку заключили 22 июля прошлого года. Ее участниками стали Россия, Украина, Турция и ООН. В конце сентября Путин в беседе с Эрдоганом обратил внимание, что выполнять эту пакетную сделку нужно именно в комплексе, включая отсутствие препятствий для поставок на мировые рынки российской продукции.

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В середине ноября Эрдоган сообщил, что в рамках договоренностей удалось вывезти порядка 11 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции.