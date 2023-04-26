26 апреля 2023, 12:02
Турция заявила о противостоянии с США в борьбе с терроризмом
Глава МВД Турции Сойлу заявил, что власти борются не с Рабочей партией Курдистана, а с США
Турецкие власти ведут борьбу не с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), а с США. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, слова которого привел телеканал Ulusal.
«Мы настолько наивны, чтобы понять это? Мы знаем это. США хотят создать там террористическое государство», — отметил Сойлу.
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Ранее власти Турции критиковали сотрудничество США с курдскими отрядами «Сил народной самообороны» (курдская организация в Сирии, признанная террористической в Турецкой Республике).
Ранее глава МВД напомнил, что страна столкнулась с рядом проблем, включая сокращение инвестиций после массовых протестов в 2013 году в Стамбуле, пандемию и большую миграционную волну.
В воскресенье, 23 апреля, Турция обвинила США в желании создать рядом с границами страны террористическое государство.
Политические аналитики считают, что у США есть цель поставить во главе Турции президента-двойника украинского лидера Владимира Зеленского
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