23 апреля 2023, 02:44
Турция обвинила США в желании создать рядом с ними террористическое государство
Глава МВД Сойлу: США пытаются создать террористическое государство рядом с Турцией
Американские власти стремятся создать рядом с Турцией террористическое государство. Такое заявление сделал глава МВД республики Сулейман Сойлу в эфире телеканала CNN Türk.
Министр напомнил, что Турция ранее столкнулась с рядом проблем, включая сокращение инвестиций в страну после массовых протестов в 2013 году в Стамбуле, пандемию и большую миграционную волну. Вместе с тем, по словам Сойлу, США хотят создать возле Турции террористическое государство,
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«Америка стремится создать рядом с нами террористическое государство. <…> Более 40 лет Турция ведет борьбу. В горах на севере Ирака осталось 86 террористов. Неужели они думают, что Турция не сможет бороться с этим», — сказал он.
Глава МВД добавил, власти страны принимают меры в связи с этим. В частности, провели четыре крупные операции. Однако опасность сохраняется.
Ранее обозреватель издания Haber7 Озгюр Байрак заявил, что у США есть цель поставить во главе Турции президента, похожего на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы укрепить свое влияние в регионе.
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