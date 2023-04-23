Мир 23 апреля 2023, 02:44 Турция обвинила США в желании создать рядом с ними террористическое государство Глава МВД Сойлу: США пытаются создать террористическое государство рядом с Турцией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американские власти стремятся создать рядом с Турцией террористическое государство. Такое заявление сделал глава МВД республики Сулейман Сойлу в эфире телеканала CNN Türk.

Министр напомнил, что Турция ранее столкнулась с рядом проблем, включая сокращение инвестиций в страну после массовых протестов в 2013 году в Стамбуле, пандемию и большую миграционную волну. Вместе с тем, по словам Сойлу, США хотят создать возле Турции террористическое государство,

Реклама

«Америка стремится создать рядом с нами террористическое государство. <…> Более 40 лет Турция ведет борьбу. В горах на севере Ирака осталось 86 террористов. Неужели они думают, что Турция не сможет бороться с этим», — сказал он.

Глава МВД добавил, власти страны принимают меры в связи с этим. В частности, провели четыре крупные операции. Однако опасность сохраняется.

Ранее обозреватель издания Haber7 Озгюр Байрак заявил, что у США есть цель поставить во главе Турции президента, похожего на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы укрепить свое влияние в регионе.