Турция заявила, что продолжит прилагать усилия для дипломатического урегулирования кризиса на Украине | 360°

Мир 19 сентября 2022, 08:12 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Турция заявила, что продолжит прилагать усилия для дипломатического урегулирования кризиса на Украине Президент Эрдоган: Турцияприложит все усилия для прекращения войны на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Турция продолжит прилагать усилия для урегулирования кризиса на Украине путем дипломатии и переговоров. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передал ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

«Мы продолжим наши усилия, направленные на прекращение войны дипломатическим путем и на устранение ее негативных последствий в региональном и глобальном масштабе», — сказал президент на заседании Турецко-американского национального координационного комитета в Нью-Йорке.

Реклама

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что на встрече с турецким коллегой на полях саммита ШОС тема организации переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским не поднималась. Путин указал также на серьезный вклад Эрдогана в решение ряда серьезных вопросов, связанных с украинским кризисом.

Реклама

Еще одной важной темой, затронутой на встрече, стали поставки российского газа. Стороны пришли к договоренности, что четверть поставок топлива из РФ в Турцию будет оплачиваться в рублях.

0 0 0 0 0 0