Турция заявила, что продолжит прилагать усилия для дипломатического урегулирования кризиса на Украине | 360°

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Турция заявила, что продолжит прилагать усилия для дипломатического урегулирования кризиса на Украине

Президент Эрдоган: Турцияприложит все усилия для прекращения войны на Украине

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Турция продолжит прилагать усилия для урегулирования кризиса на Украине путем дипломатии и переговоров. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передал ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

«Мы продолжим наши усилия, направленные на прекращение войны дипломатическим путем и на устранение ее негативных последствий в региональном и глобальном масштабе», — сказал президент на заседании Турецко-американского национального координационного комитета в Нью-Йорке.

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Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что на встрече с турецким коллегой на полях саммита ШОС тема организации переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским не поднималась. Путин указал также на серьезный вклад Эрдогана в решение ряда серьезных вопросов, связанных с украинским кризисом.

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Еще одной важной темой, затронутой на встрече, стали поставки российского газа. Стороны пришли к договоренности, что четверть поставок топлива из РФ в Турцию будет оплачиваться в рублях.

Турция

Реджеп Эрдоган

Украина

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