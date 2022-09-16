Путин заявил, что Эрдоган не предлагал ему переговоры с Зеленским | 360°

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Путин заявил, что Эрдоган не предлагал ему переговоры с Зеленским

Президент Путин: тему переговоров с Зеленским на встрече на полях ШОС не поднимали

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На встрече президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита ШОС не поднимали тему организации переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава государства заявил журналистам, сообщил ТАСС.

«Разумеется, он предлагает встречу с Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату. На этой встрече [на ШОС] он (Эрдоган — прим. ред.) об этом не говорил», — заявил российский президент.

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Президент России указал на действительно серьезный вклад Эрдогана в решение ряда серьезных вопросов, связанных с украинским кризисом.

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Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в реализацию зерновой сделки. Президент России выразил надежду, что значительная часть украинского зерна все же пойдет беднейшим странам. Теперь российские операторы получили сигналы, что могут вывозить свою продукцию через Турцию.

Кроме того, все вопросы по строительству АЭС в Турции урегулированы, документы подписаны. Еще одной важной темой, затронутой на встрече, стали поставки российского газа. Стороны пришли к договоренности, что четверть поставок топлива из РФ в Турцию будет оплачиваться в рублях.

Владимир Путин

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