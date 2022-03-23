Турция заявила, что не собирается отказываться от российских С-400

В Турции заявили, что дискуссий под давлением США или НАТО об отказе от С-400 страна не ведет. Сотрудничество с РФ в этом направлении государство продолжит.

Глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир рассказал «Известиям», что тема не является предметом для обсуждения.

«Вопрос мы обсуждали в прошлом, и сейчас мы просто продолжаем [сотрудничество с РФ]», — пояснил он, добавив, что «отказ даже не обсуждается».

Турция, заметил Демир, способна самостоятельно определять свою политику и путь. Позиция страны заключается в обеспечении мира.

«В текущей ситуации мы, наши лидеры, делаем все возможное, чтобы остановить кровопролитие и конфликт [на Украине и в Донбассе] прекратился», — заключил турецкий чиновник.

Предложение США передать приобретенные в РФ системы ПВО С-400 на Украину турки раскритиковали. Американцам напомнили, что подобный план подразумевает конфликт Турции и России между собой, и посоветовали поделиться с украинской стороной собственными истребителями.