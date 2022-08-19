Турция выступила за поддержку усилий для установления мира на Украине с помощью переговоров

Турция поддерживает предложение достичь мира на Украине путем переговоров. Это единственный способ решения конфликта. Такое заявление сделал официальный представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Единственное решение [конфликта на Украине] состоит в том, чтобы все поддержали усилия, направленные на достижение мира путем переговоров, а не разжигали войну», — написал Калын в Twitter.

Он добавил, что визит Эрдогана во Львов — продолжение дипломатических инициатив Турции, которая поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Президент Турции прилетел во Львов для встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили урегулирование ситуации на Украине, обстановку на Запорожской АЭС и детали продуктовой сделки.

Эрдоган заявил, что Турция готова оказать содействие в возобновлении стамбульского процесса российско-украинских переговоров. По его словам, Зеленский и Гутерриш согласились с тем, что ситуацию на Украине нужно урегулировать путем диалога.