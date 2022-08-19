Турция выступила за поддержку усилий для установления мира на Украине с помощью переговоров
Представитель Эрдогана Калын: Турция выступает за переговоры по Украине
Турция поддерживает предложение достичь мира на Украине путем переговоров. Это единственный способ решения конфликта. Такое заявление сделал официальный представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
«Единственное решение [конфликта на Украине] состоит в том, чтобы все поддержали усилия, направленные на достижение мира путем переговоров, а не разжигали войну», — написал Калын в Twitter.
Он добавил, что визит Эрдогана во Львов — продолжение дипломатических инициатив Турции, которая поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
Президент Турции прилетел во Львов для встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили урегулирование ситуации на Украине, обстановку на Запорожской АЭС и детали продуктовой сделки.
Эрдоган заявил, что Турция готова оказать содействие в возобновлении стамбульского процесса российско-украинских переговоров. По его словам, Зеленский и Гутерриш согласились с тем, что ситуацию на Украине нужно урегулировать путем диалога.