Мир 01 января 2023, 18:05 Турция ввела налог на туристов с 1 января Власти Турции с 1 января ввели налог в размере 2% на проживание туристов в стране Gulhavin Macin / Unsplash

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С 1 января 2023 года в Турции вступил в силу закон о взимании налога за проживание туристов. Теперь все отели, гостиницы и другие объекты размещения должны будут перечислять государству 2% от суммы, полученной за проживание иностранцев. Информацию опубликовали в правительственном вестнике T.C. Resmî Gazete.

Власти республики отметили, что агентства могут включать этот налог в стоимость туров. От уплаты освободят студентов и учащихся, которые будут останавливаться в общежитиях, кемпингах и пансионатах. Налог не должны будут платить лица, обладающие дипломатическим статусом.

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В Ассоциации туроператоров России уточнили, что налог ввели не только на само проживание, но и на все услуги, связанные с ним. Хоть новая плата и не касается туристов напрямую, цены на билеты вырастут, отметили в АТОР.

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«Отдых в турецких отелях с новым налогом станет дороже — хотя по уже заключенным контрактам туроператоров на лето 2023 года с высокой вероятностью изменений может и не быть», — добавили в ведомстве.

Россияне стали реже покупать путевки за границу. Самыми популярными направлениями назвали Египет, Таиланд, Турцию и ОАЭ.