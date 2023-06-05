Мир 05 июня 2023, 07:26 Турция увеличит плату за проходы судов через проливы более чем на 8% Aydinlik: Турция с 1 июля увеличит на 8,3% плату за проходы через Босфор и Дарданеллы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Турция анонсировала с 1 июля повышение платы за проходы судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом написала турецкая газета Aydinlik.

«Главное управление по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры объявило о новом положении в коэффициентах налогов и сборов, уплачиваемых за беспосадочный проход через турецкие проливы», — уточнили в статье.

Реклама

Издание обратило внимание, что в соответствии с Конвенцией о проливах Монтре, базовую стоимость повысят до 4,42 доллара, то есть — на 8,3%. Новая цена вступит в силу с 1 июля.

В конце августа 2022 года Турция объявила, что в пять раз увеличит плату за проход через Босфор и Дарданеллы. Страна не поднимала цену уже 39 лет. С середины осени в пять раз выросла плата за маяк, эвакуацию и медицинское обслуживание в проходах через проливы.

Право регулировать плату за проход через проливы предоставила Турции Конвенциея Монтре, которую приняли в приняли в 1936 году.