Турция в пять раз увеличит плату за проход через Босфор и Дарданеллы

Турция в пять раз увеличит плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Изменения вступят в силу 7 октября 2022 года, сообщило издание Sabah.

Право регулировать плату за проход через проливы было предоставлено Турции Конвенцией Монтре. Страна не поднимала плату уже 39 лет.

«Была упразднена платежная система по курсу, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 году. С устранением 39-летней виктимизации годовой доход вырастет до 200 миллионов долларов», — цитирует турецкое издание РИА «Новости».

С 7 октября в пять раз вырастет плата за маяк, эвакуацию и медицинское обслуживание в проходах через проливы.

Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Документ позволяет торговым судам свободно проходить через проливы в мирное и военное время, но при этом устанавливает различные режимы плавания. Также конвенция позволяет военным кораблям нечерноморских государств находиться в Черном море не более трех недель. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право полностью запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.