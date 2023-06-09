09 июня 2023, 02:10
Турция оказалась самой опасной курортной страной для россиян
ВСК: Турция стала самой опасной курортной страной для россиян
Самым опасным для здоровья россиян зарубежным курортом стала Турция. Такими данными аналитики Страхового Дома ВСК поделились с изданием Lenta.ru.
По словам экспертов, в этой популярной среди туристов стране происходят около 41% страховых случаев. Второе место в антирейтинге отечественные курорты — 24% инцидентов.
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В списке самых распространенных страховых случаев в Турции отмечены гастриты (18% происшествий), фарингиты (14%) и отиты (12%). Отдыхающие в этой стране часто сталкиваются с тонзиллитом (8%), тошнотой (5%) и различными травмами (5%).
Также в числе лидеров по количеству страховых событий оказалась Абхазия почти с 11% обращений от туристов. Аналитики связали такую статистику с высоким спросом на перечисленные направления среди путешественников.
Ранее гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал, чо желающим отдохнуть в Турции россиянам придется заплатить от 150 до 200 тысяч рублей за недельный тур на двоих этим летом. На цене отдыха на турецких курортах сказался курс валют.
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