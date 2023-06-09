Путешествия 09 июня 2023, 02:10 Турция оказалась самой опасной курортной страной для россиян ВСК: Турция стала самой опасной курортной страной для россиян Unsplash

Читать 360tv в

Самым опасным для здоровья россиян зарубежным курортом стала Турция. Такими данными аналитики Страхового Дома ВСК поделились с изданием Lenta.ru.

По словам экспертов, в этой популярной среди туристов стране происходят около 41% страховых случаев. Второе место в антирейтинге отечественные курорты — 24% инцидентов.

Реклама

В списке самых распространенных страховых случаев в Турции отмечены гастриты (18% происшествий), фарингиты (14%) и отиты (12%). Отдыхающие в этой стране часто сталкиваются с тонзиллитом (8%), тошнотой (5%) и различными травмами (5%).

Также в числе лидеров по количеству страховых событий оказалась Абхазия почти с 11% обращений от туристов. Аналитики связали такую статистику с высоким спросом на перечисленные направления среди путешественников.

Ранее гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал, чо желающим отдохнуть в Турции россиянам придется заплатить от 150 до 200 тысяч рублей за недельный тур на двоих этим летом. На цене отдыха на турецких курортах сказался курс валют.