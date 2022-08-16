Турция сообщила о выходе пяти судов с продовольствием из украинских портов

Пять сухогрузов с украинским зерном вышли из портов. Они держат курс на Стамбул. Об этом сообщило Минобороны Турции.

«Из украинских портов с грузом кукурузы и пшеницы вышли пять судов, два — из Южного и три — из Черноморска. Кроме того, сегодня Совместный координационный центр проинспектирует четыре суда, которые отправятся в украинские порты», — процитировали военное ведомство РИА «Новости».

15 августа стало известно, что в рамках продуктовой сделки совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход с Украины пяти кораблям. Движение коммерческих судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы санкционирован.

На борту баржи PROPUS более девяти тысяч тонн пшеницы. Судно направится в Румынию. Из Черноморска также вышли MV OSPREY S в порт назначения Искендерун и RAMUS — в Карасу (Турция).