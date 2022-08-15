Еще пять судов с продовольствием выйдут с Украины

В рамках продуктовой сделки совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход с Украины пяти судам. Они покинут поры 16 августа. Об этом сообщила ООН.

«Совместный координационный центр (СКЦ) сегодня санкционировал движение коммерческих судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении организации, которое приводит РИА «Новости».

Как указано в заявлении, 16 августа разрешен выход судну PROPUS из Черноморска, на борту которого находится 9111 тонн пшеницы. Оно направится в Румынию. Из Черноморска также разрешен выход MV OSPREY S. Оно перевозит на борту 11 500 тонн зерна, и направляется в турецкий Искендерун. Судно RAMUS выйдет из Черноморска и отправится в Карасу (Турция). Оно перевезет 6161 тонну пшеницы.

MV BRAVE COMMANDER разрешен выход из Южного. На борту этого судна находится 23 300 тонн пшеницы. Оно направится в Джибути. Также из порта Южный выйдет MV BONITA с 60 тысячами метрических тонн кукурузы и будет следовать в южнокорейский Инчхон.

СКЦ также разрешил прибытие двух судов в Черноморск и одного в Одессу.

На прошлой неделе сухогруз Thoe вышел из украинского порта Черноморск и направился в сторону Турции. Он перевозил семена подсолнуха под флагом Маршалловых Островов.