Турция снова нашла газ в Черном море

В августе турецкие буровики нашли в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение газа объемом 320 миллиардов кубометров. Накануне газ снова нашелся — на этот раз объем месторождения всего 85 миллиардов кубометров, но в общем получается приличный запас.

«Наше судно продолжило работу после обнаружения первого газового месторождения. В ходе новых исследований было обнаружено еще 85 миллиардов кубометров газа. Общий объем оставляет 405 миллиардов кубометров», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения бурового судна Faith. Трансляция прошла на странице главы Турецкого государства в Twitter.

Эрдоган добавил, что газ начнут добывать на обнаруженном месторождении в 2023 году, пишет «Газета.ru».

Ранее министр энергетики Турции заявил, что стоимость газа из первого месторождения составляет 65 миллиардов долларов. По мнению властей, черноморский газ избавит Анкару от энергетической зависимости от третьих стран. Разработкой будет заниматься государственная нефтяная компания.