Турция подсчитала стоимость обнаруженного в Черном море газа

По словам министра, исследовать месторождение будет государственная нефтяная компания Türkiye Petrolleri AO (TPAO). Бурение Турция также будет проводить самостоятельно.

Сейчас, пояснил Донмез, республика ежегодно тратит на импорт нефти и газа 40 миллиардов долларов. Благодаря месторождению эти траты можно будет сократить.

Ранее об открытии месторождения природного газа объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал его крупнейшим в истории страны. Объемы газа оцениваются в 320 миллиардов кубометров. К 2023 году, сказал Эрдоган, Турция планирует поставлять газ своим гражданам.

Также политик назвал обнаружение газовых запасов шагом, который избавит Турцию «от энергетической зависимости от третьих стран».

Месторождение было обнаружено 19 августа. Турецкое буровое судно Fatih нашло запасы газа в зоне Tuna-1 — на пересечении болгарской, румынской и турецкой морских границ.