Мир 02 января 2023, 23:19 Турция раскрыла планы стать посредником в урегулировании энергокризиса Минэнерго Турции заявило о готовности стать посредником в урегулировании энергокризиса Pxhere

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Турция предложила себя в роли посредника для урегулирования энергетического кризиса. Об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез в интервью на телеканале TVnet.

Донмез отметил, что энергетический кризис возник наряду с продовольственным.

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«Турция стала успешной по первой теме и в случае наличия таких потребностей, заявила о готовности стать посредником в урегулировании и энергетического кризиса», — заявил турецкий министр.

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У страны, по его словам, нет проблем с основными поставщиками газа в страну.

«Это Азербайджан, Иран, Россия. Исключая форс-мажорные ситуации, у нас со всеми поставщиками хорошие отношения», — отметил Донмез. Он также добавил, что Турция кроме этого закупает сжиженный газ, в том числе из США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем новогоднем обращении к жителям республики рассказал о приоритетных направлениях страны в 2023 году. Целью Турции он назвал не просто вхождение в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обретение политической и экономической мощи, которая позволит занять там первые строчки.