Мир 01 января 2023, 08:37 «Занять первые строчки». Эрдоган озвучил цели Турции в наступившем году Лидер Турции Эрдоган заявил о своих политических и экономических амбициях на мировой арене Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем новогоднем обращении к гражданам республики рассказал о приоритетных направлениях страны в 2023 году. Он заявил, что выведет Турцию в мировые лидеры, передал ТАСС.

«Теперь наша цель — это не просто войти в высшую лигу глобальной политики и экономики, но и обрести политическую и экономическую мощь, которая позволит занять там первые строчки», — сказал Эрдоган.

Реклама

Для страны наступивший год станет знаковым: исполнится 100 лет со дня провозглашения Турецкой республики. Эрдоган подчеркнул, что они оставляют позади первое столетие и вступают в новое.

Реклама

Ранее турецкий лидер заявил, что намерен сделать республику центром поставок энергоносителей из бассейна Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока, чтобы окончательно избавиться от внешней зависимости от нефти и природного газа.

Турция уже провела ряд переговоров с Россией о создании на своей территории газового хаба. Соответствующие документы будут подписаны в наступившем году. В рамках проекта рассматривается вопрос о строительстве в Турции еще одного газопровода для транзита топлива в третьи страны.