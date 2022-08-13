Турция расколола единый фронт Запада по санкциям против России

Власти Турции проигнорировали призывы стран Запада ввести антироссийские санкции, чем расколола их единый фронт в вопросе ограничительных мер, сообщило агентство Bloomberg.

Несмотря на решение США и ЕС «блокировать» Россию, Турция не следует этой политике. Обозреватели отметили, что сейчас турецкий экспорт в РФ находится на самом высоком уровне с 2014 года. К примеру, продажи собранных в Турции автомобилей увеличились на 58%, а мебели — на 88%. И этот показатель продолжает расти.

Фактически Анкара решила соблюсти нейтралитет и поддерживать с Россией торговые связи. Тем самым расстроив планы по изоляции Москвы.

Турция также отказалась присоединиться к санкциям против РФ в области энергетики. Власти не собираются отменять действующие контракты.

Речь также идет о трубопроводе «Турецкий поток», который в России считают одним из важных путей поставки газа в Европу. За российские энергоресурсы Турция готова платить в рублях и лирах.