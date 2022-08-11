Условия частичной оплаты российского газа в рублях уточнят в ближайшее время. Кроме того, стороны обсудят возможность расчетов в лирах, сообщил на встрече с журналистами глава Минэнерго Турции Фатих Донмез. Его заявление привел ТАСС.

Вопрос оплаты в рублях уже согласовали на высшем уровне, однако долю от общей суммы платежей Фатих Донмез называть отказался. Он сказал только, что в ближайшее время власти уточнят «цены, график и другие детали». Министр добавил, что оплату будут производить не только в российской валюте, но и турецкой.

«Мы также обсуждаем расчеты в турецкой лире», — передало его слова агентство Anadolu.

На вопрос о готовности Турции к отопительному сезону, Фатих Донмез заявил, что если производители поставят газ в срок, то проблем не будет. Сейчас газохранилище в районе Силиври заполнено на 87%, в сентябре достигнет 100%. Другое, Tuz Golu, уже полное. Кроме того, 54% мощности энергетическая система Турции вырабатывает за счет возобновляемых источников энергии.