Общество 27 декабря 2022, 15:10 Россияне начали покупать квартиры в Казахстане, Турции, ОАЭ и Таиланде

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В международной брокерской компании Propriete Generale Group рассказали, что граждане России начали покупать квартиры в других странах. Об этом написал NEWS.ru.

Особой популярностью пользуются такие страны, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

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Как рассказала ​​основатель компании по зарубежной недвижимости NEV REAL ESTATE Екатерина Никитина, россияне также интересуются недвижимостью в Таиланде, на Кипре и на Бали. По ее словам, с начала февраля 2022 года спрос на покупку недвижимости за рубежом вырос почти в два раза.

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Причем 64% потенциальных покупателей рассматривают покупку жилья за границей с целью получения ВНЖ или гражданства, сообщили в компании NF Group.