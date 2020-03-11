Турция преувеличила потери Сирии от своих атак

Заявления Турции об уничтожении беспилотниками восьми сирийских ЗРПК «Панцирь» — мягко говоря, преувеличение. Об этом заявили в российском Министерстве обороны. Победные доклады турецкой стороны «не соответствуют действительности».

«Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) „Панцирь“ не соответствуют действительности», — заявили в Минобороны. Сообщение российского оборонного ведомства процитировал «5 канал».

В МО добавили, что основные силы и средства ПВО сирийских вооруженных сил, включая ЗРПК «Панцирь», были и остаются сосредоточены, прежде всего, на прикрытии Дамаска. В районе Идлиба сирийские войска прикрывали всего четыре «Панциря», два из них пострадали, но их вот-вот восстановят, сообщила газета «Известия».

«В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК „Панцирь“», — подтвердили в российском Минобороны. Это сообщение процитировал ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что его боевые беспилотники уничтожили восемь российских «Панцирей». ЗРПК состоят на службе войск Башара Асада, уточнила «Газета.Ру».

Россия и Турция 5 марта согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии. Президент России Владимир Путин рассказал об этом после многочасовой встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.