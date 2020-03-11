Турция отведет военную технику в Идлибе

Военные Турции вывели часть тяжелой военной техники на свою территорию. Действия предприняты в рамках выполнения договоренностей по деэскалации в Сирии.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на турецкий военный источник.

«Турция вывела часть тяжелого вооружения из зоны деэскалации на территорию Турции в соответствии с соглашением от 5 марта», — заявил источник.

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля, когда сирийская правительственная армия нанесла удар по турецким военным, переброшенным в регион. В результате погибли 33 турецких военнослужащих, столько же получили ранения

5 марта Россия и Турция согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии. Об этом президент Владимир Путин заявил после многочасовой встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Эрдоган оценил соглашение с Россией по перемирию в Идлибе. Он заявил, что новые договоренности с Россией по Идлибу защищают турецкие границы и военных «от атак сирийского режима и терактов».