12 января 2023, 01:56
Турция предложила открыть гуманитарный коридор для раненых на Украине
Президент Турции Эрдоган призвал открыть гумкоридор для раненных на Украине
Турция выступила за открытие гуманитарного коридора для раненых на Украине. Об этом в среду, 11 января, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на международной конференции по правам человека в Анкаре, сообщило РИА «Новости».
Турецкий омбудсмен Шереф Малкоч уже говорил, что страна выразила надежду на открытие гумкоридора между Россией и Украиной при своем посредничестве для помощи пострадавшим от конфликта детям, женщинам и раненым
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«Мы поддерживаем это (открытие гуманитарного коридора — прим. „360“). Мы привозили раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в наших госпиталях и снова отправляли обратно», — сказал Эрдоган.
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Он назвал это гуманитарной обязанностью страны и заверил, что республика продолжит работу в этом направлении.
В столице Турции 11 и 12 января проходит международная конференция омбудсменов. На ее полях состоялась встреча уполномоченных по правам человека из Турции, Украины и России. В ее рамках участники планировали обсудить соблюдение прав детей, обмен военнопленными и создание гумкоридора.
Турция
Реджеп Эрдоган
Украина
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