Мир 12 января 2023, 01:56 Турция предложила открыть гуманитарный коридор для раненых на Украине Президент Турции Эрдоган призвал открыть гумкоридор для раненных на Украине Пресс-служба Кремля

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Турция выступила за открытие гуманитарного коридора для раненых на Украине. Об этом в среду, 11 января, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на международной конференции по правам человека в Анкаре, сообщило РИА «Новости».

Турецкий омбудсмен Шереф Малкоч уже говорил, что страна выразила надежду на открытие гумкоридора между Россией и Украиной при своем посредничестве для помощи пострадавшим от конфликта детям, женщинам и раненым

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«Мы поддерживаем это (открытие гуманитарного коридора — прим. „360“). Мы привозили раненых из Сирии, Азербайджана и Ливии, лечили их в наших госпиталях и снова отправляли обратно», — сказал Эрдоган.

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Он назвал это гуманитарной обязанностью страны и заверил, что республика продолжит работу в этом направлении.

В столице Турции 11 и 12 января проходит международная конференция омбудсменов. На ее полях состоялась встреча уполномоченных по правам человека из Турции, Украины и России. В ее рамках участники планировали обсудить соблюдение прав детей, обмен военнопленными и создание гумкоридора.