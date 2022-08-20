Турция пожаловалась не бездействие Швеции и Финляндии по выдаче террористов

Финляндия и Швеция пока не выдали Турции ни одного человека, причастного к террористической деятельности. Об этом в эфире телеканала NTV заявил турецкий министр юстиции Бекир Боздаг.

«Швеция и Финляндия на настоящий момент не выдали нам ни одного человека, причастного к террористического деятельности. Мы выслали обновленные запросы на экстрадицию этих людей, но на них не поступило никакого ответа», — сообщил глава ведомства.

Финляндия и Швеция в мае подали заявки на вступление в состав НАТО, однако их членство заблокировала Турция, потребовав выдать лиц, обвиняемых в терроризме.

Главы МИД Финляндии, Швеции и Турции в конце июля подписал меморандум, который снимет преграды для вступления северных стран в блок НАТО. Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в борьбе с группировкой FETO, которую Турция считает причастной к попытке государственного переворота в 2016 году, а также с членами Рабочей партией Курдистана.

Ранее власти Турции заявили, что меморандум не носит окончательного характера. Парламент не одобрит его, если Швеция и Финляндия не выполнят свои обязательства по противодействию терроризму.