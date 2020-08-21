Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Черном море найдено крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Его объем оценивается в 320 миллиардов кубометров.

«Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объемы составляют 320 миллиардов кубометров», — заявил лидер Турции в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что месторождение удалось найти турецкому буровому судну Fatih. Начать поставлять найденный газ гражданам страны планируют к 2023 году.

Первые сообщения о возможном обнаружении месторождения природного газа появились 19 августа. Тогда речь шла о месте рядом с пересечением болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции. Еще одним предполагаемым местом расположения газа в Черном море называлась точка у города Кыркларели.

Власти Анкары не стали подтверждать эту информацию. При этом президент республики заявил, что 21 августа объявит «очень хорошую для страны новость, которая откроет новую эру для Турции».