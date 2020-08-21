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    21 августа 2020, 15:50

    Крупнейшее в истории Турции месторождение газа найдено в Черном море — Эрдоган

    Дарья Бунякова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Черном море найдено крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Его объем оценивается в 320 миллиардов кубометров.

    «Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объемы составляют 320 миллиардов кубометров», — заявил лидер Турции в эфире телеканала NTV.

    Он добавил, что месторождение удалось найти турецкому буровому судну Fatih. Начать поставлять найденный газ гражданам страны планируют к 2023 году.

    Первые сообщения о возможном обнаружении месторождения природного газа появились 19 августа. Тогда речь шла о месте рядом с пересечением болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции. Еще одним предполагаемым местом расположения газа в Черном море называлась точка у города Кыркларели.

    Власти Анкары не стали подтверждать эту информацию. При этом президент республики заявил, что 21 августа объявит «очень хорошую для страны новость, которая откроет новую эру для Турции».

    Новости SMI.FM