Мир 27 марта 2024, 02:32 Турция передала России данные о двух террористах из Crocus City Hall Unsplash

Читать 360tv в

Анкара провела тщательное изучение всех данных, имеющихся у нее о нападавших на Crocus City Hall в Подмосковье террористах. Преступники посетили Турцию незадолго до теракта, написала газета Hurriyet.

По данным издания, в стране изучили информацию о двух террористах, побывавших в Турции в феврале и марте. Все сведения о них передали Москве.

Реклама

«Анкара ожидает расширения обмена информацией и документами», — указали в материале.

Ранее СМИ выяснили, что двое обвиняемых в совершении теракта в Crocus City Hall во время поездок в Турцию жили в отелях в центральных районах Фатих или Шишли. Подозреваемые находились в Стамбуле в период с 27 февраля по 2 марта.

Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Боевики ворвались в здание и начали расстреливать зрителей. От их рук погибли более 130 человек, свыше 180 пострадали.