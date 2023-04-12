12 апреля 2023, 13:20
Перспективы продления Россией зерновой сделки сочли негативными
Представитель Кремля Песков назвал негативными перспективы продления зерновой сделки
Российская часть зерновой сделки не выполняется до сих пор, поэтому перспективы продления договора не очень хорошие. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
В последний раз сделку продлили лишь на 60 дней из-за того, половина договоренностей не соблюдалось, напомнил официальный представитель Кремля.
Реклама
По его словам, Организация Объединенных Наций (ООН) прикладывает усилия к выполнению всех условий, но у нее не все получается. В итоге «вторая половина сделки не работает».
«Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. В этой связи, конечно, если судить по состоянию на сегодня, то перспективы не такие уж хорошие», — сказал Песков, которого процитировали «Известия».
Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в июле 2022 года. Она касается вывоза сельскохозяйственной продукции с украинской территории, а также свободной продажи зерна и удобрений из РФ по всему миру. Российские власти не раз говорили, что часть договоренностей практически не выполняется.
Кремль
Дмитрий Песков
зерновая сделка
Реклама
Реклама