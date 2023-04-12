Власть 12 апреля 2023, 13:20 Перспективы продления Россией зерновой сделки сочли негативными Представитель Кремля Песков назвал негативными перспективы продления зерновой сделки РИА «Новости»

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Российская часть зерновой сделки не выполняется до сих пор, поэтому перспективы продления договора не очень хорошие. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

В последний раз сделку продлили лишь на 60 дней из-за того, половина договоренностей не соблюдалось, напомнил официальный представитель Кремля.

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По его словам, Организация Объединенных Наций (ООН) прикладывает усилия к выполнению всех условий, но у нее не все получается. В итоге «вторая половина сделки не работает».

«Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. В этой связи, конечно, если судить по состоянию на сегодня, то перспективы не такие уж хорошие», — сказал Песков, которого процитировали «Известия».

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в июле 2022 года. Она касается вывоза сельскохозяйственной продукции с украинской территории, а также свободной продажи зерна и удобрений из РФ по всему миру. Российские власти не раз говорили, что часть договоренностей практически не выполняется.