Турция осудила нападение на священника во Франции

Турция осудила нападение на православного священника во Франции, заявило турецкое внешнеполитическое ведомство.

«Как страна, которая много лет боролась со всеми видами терроризма, мы еще раз заявляем о своей солидарности с французским народом и православной общиной Франции», — подчеркнули в ведомстве и пожелали как можно скорее восстановиться пострадавшему священнику, пишет РИА «Новости».

Накануне неизвестный выстрелил в священнослужителя, когда тот выходил из церкви. Раненого госпитализировали, уточнила «Газета.ru». СМИ сообщали, что потерпевший находился в сознании и сказал, что не знает человека, атаковавшего его.

Прокуратура Лиона возбудила дело о покушении на убийство. Мотивы стрелявшего в священника пока не установлены, заявил мэр города Грегори Дусэ. Градоначальник также отметил, что ни одна из версий случившегося не исключается.

Позже местные СМИ сообщили, что правоохранители задержали подозреваемого в атаке.