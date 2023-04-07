Мир 07 апреля 2023, 07:22 США хотят поставить в Турции «второго» Зеленского — СМИ Haber7: США намерены поставить во главе Турции «второго» Зеленского Unsplash

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Власти США надеются поставить во главе Турции такого президента, как Владимир Зеленский на Украине, чтобы укрепить свое влияние в регионе. Об этом написал обозреватель турецкого издания Haber7 Озгюр Байрак.

Журналист напомнил, что в Турции скоро состоятся выборы президента. Соединенные Штаты намерены поставить «своего» человека, чтобы использовать страну против России в Сирии, Черном море и Центральной Азии.

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«На роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции», — подчеркнул Байрак.

В случае победы оппозиции, американская сторона рассчитывает на создание разногласий между Турцией и Россией. Однако на данный момент переговоры США и турецких политиков не привели к конкретному результату.

Выборы в Турции запланированы на 14 мая 2023 года. Заявку на регистрацию в качестве кандидата в президенты страны подал действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его главным соперником называют председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу.

Эксперт по Турции Иван Стародубцев заявил, что в случае победы оппозиционного лидера на выборах в Турции страна переориентируется на Европу и США.