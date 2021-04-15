Турция обозначила свою позицию по ситуации в Донбассе

Турция не поддерживает какую-либо сторону в конфликте России и Украины. Анкара будет продолжать строить отношения и с Москвой, и с Киевом, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Кризис в Донбассе, по его словам, нужно решать только мирным политическим путем. Турция готова оказать поддержку дипломатическим усилиям по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщило РИА «Новости».

«Сейчас ситуация начала разряжаться, что нас радует. Турция готова внести вклад в этот процесс», — сказал Чавушоглу.

В Кремле ранее заявляли, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, и поэтому не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в регионе. Однако Москва использует свое влияние для выполнения соглашений.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, деэскалация конфликта на территории Украины станет возможна, если украинские военные откажутся от провокаций по отношению к ДНР и ЛНР.