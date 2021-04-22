Турция для россиян будет закрыта и после 1 июня, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он уточнил, что к этому времени вряд ли эпидемическая ситуация изменится настолько, чтобы страна открылась.

«По логике вещей, Турцию надо было запретить еще раньше, чем это сделали. Непонятно, почему так не сделали, поэтому непонятно и когда откроют», — пояснил Канторович.

Эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев отметил, что проблемы могут быть и из-за России.

«Мы забываем об эпидситуации в России. Может же быть и обратная история, что граждан России не будут пускать в связи со всплеском заболеваний», — пояснил он.

Специалисты сервис для планирования путешествий OneTwoTrip изучили поисковые запросы на перелеты и выяснили, где жители России планируют отдыхать этим летом.

По словам экспертов, с июня по август более 80% клиентов интересовались рейсами по нашей стране. Самым популярным направлением является Сочи (16,8%), второе место занял Симферополь (14,3%), третье — Москва (8,8%). Помимо этого, в список вошли Санкт-Петербург, Анапа, Краснодар, Калининград, Геленджик, Минеральные Воды и Махачкала.