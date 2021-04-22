Стало известно, где россияне планируют отдыхать этим летом

Специалисты сервис для планирования путешествий OneTwoTrip изучили поисковые запросы на перелеты и выяснили, где жители России планируют отдыхать этим летом, сообщил сайт RT.

По словам экспертов, с июня по август более 80% клиентов интересовались рейсами по нашей стране. Самым популярным направлением является Сочи (16,8%), второе место занял Симферополь (14,3%), третье — Москва (8,8%). Помимо этого, в список вошли Санкт-Петербург, Анапа, Краснодар, Калининград, Геленджик, Минеральные Воды и Махачкала.

Самыми востребованными местами для отдыха за рубежом являются Турция (почти 8%), Армения (около 6%) и Кипр (более 5%). Еще часто пользователи ищут билеты в Грузию, Грецию, Италию, Египет, США, Объединенные Арабские Эмираты и Сербию.